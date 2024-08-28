О нас

В Лянкяране начинается суд над обвиняемым в убийстве студентки  

В Лянкяране начинается суд над обвиняемым в убийстве студентки   Завершено предварительное следствие по делу Эльвина Исмаилзаде, обвиняемого в убийстве студентки в Лянкяране.
Происшествия
28 августа 2024 г. 19:36
В Лянкяране начинается суд над обвиняемым в убийстве студентки  

Завершено предварительное следствие по делу Эльвина Исмаилзаде, обвиняемого в убийстве студентки в Лянкяране.

Как сообщает Report, материалы дела направлены в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям и переданы в производство судьи Хаммеда Нуриева.

Напомним, что в марте этого года 22-летняя студентка Кенюль Агаева из Джалилабадского района была объявлена пропавшей.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что 21-летний житель Лянкярана Эльвин Исмаилзаде 1 марта умышленно задушил Кенюль Агаеву в одном из частных домов города, а на следующий день, чтобы скрыть преступление, захоронил ее тело на первом этаже того же дома.

Эльвину Исмаилзаде предъявлено обвинение по статье 120 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lənkəranda tələbə qızı öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır

Экслюзивные новости

Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi