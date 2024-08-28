В Лянкяране начинается суд над обвиняемым в убийстве студентки

Завершено предварительное следствие по делу Эльвина Исмаилзаде, обвиняемого в убийстве студентки в Лянкяране.

Завершено предварительное следствие по делу Эльвина Исмаилзаде, обвиняемого в убийстве студентки в Лянкяране.

Как сообщает Report, материалы дела направлены в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям и переданы в производство судьи Хаммеда Нуриева.

Напомним, что в марте этого года 22-летняя студентка Кенюль Агаева из Джалилабадского района была объявлена пропавшей.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что 21-летний житель Лянкярана Эльвин Исмаилзаде 1 марта умышленно задушил Кенюль Агаеву в одном из частных домов города, а на следующий день, чтобы скрыть преступление, захоронил ее тело на первом этаже того же дома.

Эльвину Исмаилзаде предъявлено обвинение по статье 120 Уголовного кодекса (умышленное убийство).