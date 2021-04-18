В Лянкяране молодой человек тяжело пострадал в аварии

В городе Лянкяран произошло тяжкое ДТП.
Как передает Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадал Алигейдаров Анар Джалал оглу 1993 года рождения.
Пострадавший был сначала доставлен в Центральную больницу города Лянкяран, но затем из-за тяжелого состояния его отправили в одну из бакинских больниц.
В ходе обследования врачи диагностировали у А.Алигейдарова закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Молодого человека поместили в реанимацию.
По факту ведется расследование.