В Лянкяране молодой человек тяжело пострадал в аварии

В городе Лянкяран произошло тяжкое ДТП

В городе Лянкяран произошло тяжкое ДТП.

Как передает Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадал Алигейдаров Анар Джалал оглу 1993 года рождения.

Пострадавший был сначала доставлен в Центральную больницу города Лянкяран, но затем из-за тяжелого состояния его отправили в одну из бакинских больниц.

В ходе обследования врачи диагностировали у А.Алигейдарова закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Молодого человека поместили в реанимацию.

По факту ведется расследование.