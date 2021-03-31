В Лянкяране и Билясуваре выявлены нарушители карантина

Для дачи юридической оценки действиям данного лица в Лянкяранском РОП проводится расследование

Сотрудники полиции продолжают принимать контрольно-профилактические меры в целях обеспечения требований карантинного режима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана. Так, проведя соответствующие мероприятия, сотрудники районного отдела полиции города Лянкяран (РОП), установили, что житель города Лянкяран Дж.Алиев, которому было назначено лечение в домашних условиях в соответствии с положительным результатом теста на инфекцию COVID-19, грубо нарушив правила карантинного режима, покинул место жительства и уехал в Астаринский район, откуда он с соблюдением медицинских процедур был возвращен по адресу проживания.

Для дачи юридической оценки действиям данного лица в Лянкяранском РОП проводится расследование.

В Билясуваре оштрафован человек, нарушивший правила карантинного режима и организовавший траурную церемонию.

Сотрудники Билясуварского РОП установили, что М.Керимов в селе Аманкенд организовал траурную церемонию. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции довели до сведения находящихся там лиц правила и требования карантинного режима.

За нарушение требований карантинного режима в отношении М.Керимова составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 200 манатов.