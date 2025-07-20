В Лянкяране автомобиль упал в овраг, есть пострадавшие

В Сабирабаде произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Лянкяране автомобиль упал в овраг, есть пострадавшие.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован на дороге между селами Ханбулан и Биласясяр, на территории села Дашдатюк.

Так, автомобиль марки VAZ-2107, за рулем которого находился житель села Сияку Астаринского района, 2004 года рождения Сабухи Намиг оглу Рзаев, сорвался с высоты в овраг.

В результате водитель и пассажиры — жители села Сияку Астаринского района, 2009 года рождения Галиб Шаиг оглу Шахмаммадов и 2003 года рождения Сенан Ильгар оглу Ахмедов — получили тяжёлые телесные повреждения.

Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту проводится расследование.