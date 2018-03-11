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    В Лянкаране произошла цепная авария, есть пострадавшие

    3 человека получили легкие повреждения© "Report"

    Баку.11 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали несколько человек.

    Южное бюро Report сообщает, что инцидент произошел на автомагистрали Алят-Астара.

    Выезжающий из поселка Гелметюрк, Агаев Руслан на своем авмобиле марки Mazda с государственными номерными знаками “99 – HH – 699” , столкнулся с автомобилем той же марки с государственными номерными знаками “10 – VC - 543” принадлежащим Эльвару Микаилзаде. В результате автомобиль управляемый Э. Микаилзаде перевернулся и столкнулся с двумя другими автомобилями, припаркованными у обочины.

    Во время аварии 3 человека получили легкие повреждения. В больнице им оказали амбулаторную помощь.

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