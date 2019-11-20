В Лянкаране автомобиль насмерть сбил пешехода - ФОТО

В Лянкаранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Гумбашы.

Так, проживающая в городе Лиман Балагыз Абдулгусейн гызы Гулиева была сбита автомобилем марки "ВАЗ-2107". Отметим, что водитель скрылся с места происшествия.

Несмотря на то, что раненая была доставлена в Лянкаранскую Центральную районную больницу, спасти ее не удалось.

По словам свидетелей происшествия, наезд был совершен автомобилем марки "ВАЗ-2107" с государственным знаком "44-BN-751". Вскоре сотрудниками дорожно-патрульной службы удалось задержать виновника ДТП.

По факту ведется расследование.