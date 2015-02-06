​В Луганске застрелен один из лидеров азербайджанской диаспоры

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Луганске, в собственной машине, напротив одного из супермаркетов в квартале Шевченко, был обнаружен труп бывшего заместителя руководителя Конгресса азербайджанцев в Луганской области, уроженца Газахского района Азербайджана, гражданина Украины Ясинели Насибова (1957 г.р.).

Как передает Report, об этом сообщил сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Я.Насибов был убит выстрелами из автомата. На теле были обнаружены многочисленные пулевые ранения, сообщил он.

Сейчас принимаются меры для того, чтобы перевезти тело Я.Насибова в Азербайджан и похоронить его там, где он родился, добавил сопредседатель гражданской инициативы "Права справа".