В Лерике перекрыты дороги из-за схода снежной лавины

Лерик. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Лерикском районе произошел сход снежной лавины, дороги перекрыты.

Как сообщает южное бюро Report, в результате схода снежной лавины на Зувандской дороге горные села оказались отрезаны от транспортного сообщения. Наименьшее количество снега выпало в центре района, где высота снежного покрова достигла 50 см. В селах Джангямиран и Блабянд высота снега достигает 75 см, в других селах – более 1 м.

Как заявили в комиссии по чрезвычайным ситуациям Лерикского района, очистка дорог невозможна из-за недостатка техники: "Основные силы, два грейдера и одна снегоочистительная машина Управления эксплуатации дорог №43, направлены на очистку дороги Лянкяран-Лерик. С помощью техники сельские дороги частично очищены. Однако снег, непрерывно идущий вот уже десять дней, конечно же, создает проблемы. Без учета кратковременных перерывов, электроснабжение не прерывалось".

Отметим, что высота снега вдоль дороги составляет 80-85 см. Сейчас отмечается 8 градусов мороза.