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В Лерике на медбрата завели уголовное дело из-за поддельных паспортов COVID-19

В Лерике на медбрата завели уголовное дело из-за поддельных паспортов COVID-19 В Лерикской районной прокуратуре проведено расследование на основании поступившей информации о выдаче некоторым лицам поддельных документов о вакцинации от COVID-19 в медицинском пункте села Блабанд юридического лица публичного права "Лерикская центральна
Происшествия
25 августа 2021 г. 13:25
В Лерике на медбрата завели уголовное дело из-за поддельных паспортов COVID-19

В Лерикской районной прокуратуре проведено расследование на основании поступившей информации о выдаче некоторым лицам поддельных документов о вакцинации от COVID-19 в медицинском пункте села Блабанд юридического лица публичного права "Лерикская центральная районная больница".

Как сообщили Report в Лерикской районной прокуратуре, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что медицинский брат медпункта Алтай Аббасов, договорившись с несколькими лицами, проживающими в городе Баку, в обмен на деньги составил им медицинские документы, связанные с якобы их вакцинацией I и II дозами вакцины от COVID-19, и ввел эти данные в электронную базу данных.

По данному факту прокуратурой Лерикского района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время продолжаются следственные действия с целью выявления причастных к совершению подобных преступных деяний.

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Версия на азербайджанском языке Saxta COVID-19 pasportu satan tibb qardaşı barəsində cinayət işi başlanılıb

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