В Лерике молодая женщина покончила жизнь самоубийством

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Лерикском районе произошло самоубийство.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Куман. Жительница села Гурбанова Гультамам Агагасан гызы 1993 г.р. покончила с собой, отравившись в собственном доме.

По информации близких Г. Гурбановой, 20 марта этого года она сбежала из дома с парнем, жителем села Шингадулан. Они вместе отправились в поселок Бина. Члены семьи выступили против этих отношений. В связи с этим они обратились в полицию. Полиция задержала данного молодого человека. По этой причине девушка покончила с собой.

По факту ведется расследование.