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    В Лерике молодая женщина покончила жизнь самоубийством

    По факту ведется расследование

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Лерикском районе произошло самоубийство.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Куман. Жительница села Гурбанова Гультамам Агагасан гызы 1993 г.р. покончила с собой, отравившись в собственном доме.

    По информации близких Г. Гурбановой, 20 марта этого года она сбежала из дома с парнем, жителем села Шингадулан. Они вместе отправились в поселок Бина. Члены семьи выступили против этих отношений. В связи с этим они обратились в полицию. Полиция задержала данного молодого человека. По этой причине девушка покончила с собой.

    По факту ведется расследование.

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