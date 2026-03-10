В Лерике изъято 20 кг наркотиков
Происшествия
- 10 марта, 2026
- 13:05
В Лерикском районе сотрудники полиции обнаружили крупную партию наркотических средств.
Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
В результате оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков был задержан 32-летний житель района Гялямшах Гадимов.
При обыске у него было обнаружено и изъято около 20 кг марихуаны. Следствием установлено, что он договорился с гражданином Ирана о доставке приобретенных на территории Лерика наркотиков по различным адресам для последующей реализации.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.
