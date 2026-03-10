Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Лерике изъято 20 кг наркотиков

    Происшествия
    • 10 марта, 2026
    • 13:05
    В Лерике изъято 20 кг наркотиков

    В Лерикском районе сотрудники полиции обнаружили крупную партию наркотических средств.

    Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

    В результате оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков был задержан 32-летний житель района Гялямшах Гадимов.

    При обыске у него было обнаружено и изъято около 20 кг марихуаны. Следствием установлено, что он договорился с гражданином Ирана о доставке приобретенных на территории Лерика наркотиков по различным адресам для последующей реализации.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

    Лерикский район наркотики марихуана МВД Азербайджана
    Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb
    Лента новостей