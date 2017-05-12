 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Лянкяране муж нанес жене ножевые ранения на глазах у детей

    Женщину в больницу доставил муж© Courtesy İmage

    Лянкяран. 12 мая. REPORT.AZ/ В городе Лянкяране произошла поножовщина. 

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел по адресу ул. Агамамедли,13.

    Камил Балагусейн оглу Сулейманов 1973 г.р. нанес ножевые ранения своей жене Парване Шахвелед гызы Гусейновой на семейно-бытовой почве. Женщина, получившая два ножевых ранения, была доставлена в больницу мужем. Ввиду глубокого проникновения ножа больная была прооперирована.

    Во время происшествия дома находились трое детей пары.

    По факту случившегося правоохранительные органы ведут расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi