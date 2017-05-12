В Лянкяране муж нанес жене ножевые ранения на глазах у детей

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Лянкяран. 12 мая. REPORT.AZ/ В городе Лянкяране произошла поножовщина.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел по адресу ул. Агамамедли,13.

Камил Балагусейн оглу Сулейманов 1973 г.р. нанес ножевые ранения своей жене Парване Шахвелед гызы Гусейновой на семейно-бытовой почве. Женщина, получившая два ножевых ранения, была доставлена в больницу мужем. Ввиду глубокого проникновения ножа больная была прооперирована.

Во время происшествия дома находились трое детей пары.

По факту случившегося правоохранительные органы ведут расследование.