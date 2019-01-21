Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошло землетрясение силой 3.3 балла.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки были зафиксированы в 17:31:23 по местному времени в 10 км северо-западнее от станции Кюрдемир.

Землетрясение, очаг которого залегал на глубине 48 км, не ощущалось.