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    В Кюрдемире произошло землетрясение

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошло землетрясение силой 3.3 балла. 

    Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. 

    Подземные толчки были зафиксированы в 17:31:23 по местному времени в 10 км северо-западнее от станции Кюрдемир. 

    Землетрясение, очаг которого залегал на глубине 48 км, не ощущалось. 

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