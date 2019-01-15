В Кюрдемире перевернулся автомобиль, водитель получил травмы

15 января, 2019 19:00

https://report.az/storage/news/8da41662b26a71752fdeaea0d6a879e3/c7c87e56-acaa-43a2-9f36-6bce6939eae2_292.jpg Кюрдемир. 15 января. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошло ДТП. Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария отмечена на территории села Аршали. Житель села Магеррамли Ядигяр Ялчын оглу Халилов 1985 г.р. потерял управление за рулем легкового автомобиля марки "Ford" с государственным регистрационным номером 10 FK 190, в результате чего машина перевернулась. Получивший травмы водитель помещен в Кюрдемирскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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