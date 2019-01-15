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    В Кюрдемире перевернулся автомобиль, водитель получил травмы

    Кюрдемир. 15 января. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошло ДТП. 

    Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария отмечена на территории села Аршали. 

    Житель села Магеррамли Ядигяр Ялчын оглу Халилов 1985 г.р. потерял управление за рулем легкового автомобиля марки "Ford" с государственным регистрационным номером 10 FK 190, в результате чего машина перевернулась. 

    Получивший травмы водитель помещен в Кюрдемирскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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