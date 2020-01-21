В Кюрдемире микроавтобус врезался в трактор, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Дополнено видео
*** 20:12
В Кюрдемире произошло ДТП.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, авария отмечена в селе Шильян.
В управляемый жителем Гейчайского района Адилем Самид оглу Бабаевым 1986 г.р. трактор с прицепом на высокой скорости врезался микроавтобус марки "Ford". В результате происшествия водитель и пассажиры микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.
В ДТП пострадали находившиеся в микроавтобусе житель села Шильян Эльнур Машаллах оглу Меликов 1988 г.р. и Парвин Джафар оглу Гурбанов 1989 г.р. Извлеченные спасателями из деформированного микроавтобуса раненые помещены в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы.
По факту ведется расследование.