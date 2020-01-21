В Кюрдемире микроавтобус врезался в трактор, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

В Кюрдемире микроавтобус врезался в трактор, есть пострадавшие

21 января, 2020 20:54

© Report https://report.az/storage/news/6f955a00bdfc8e653384dbf03615c386/d95cb155-c8a3-48d1-9d43-3b7e52294e81_292.jpg Дополнено видео *** 20:12 В Кюрдемире произошло ДТП. Как сообщает верхнеширванское бюро Report, авария отмечена в селе Шильян. В управляемый жителем Гейчайского района Адилем Самид оглу Бабаевым 1986 г.р. трактор с прицепом на высокой скорости врезался микроавтобус марки "Ford". В результате происшествия водитель и пассажиры микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. В ДТП пострадали находившиеся в микроавтобусе житель села Шильян Эльнур Машаллах оглу Меликов 1988 г.р. и Парвин Джафар оглу Гурбанов 1989 г.р. Извлеченные спасателями из деформированного микроавтобуса раненые помещены в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться: