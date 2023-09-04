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В Кюрдамире в результате землетрясения повреждены более 100 частных домов

В Кюрдамире в результате землетрясения повреждены более 100 частных домов В результате землетрясения, произошедшего в Кюрдамирском районе вечером 3 сентября, повреждено более 100 частных жилых домов.
Происшествия
4 сентября 2023 г. 15:29
В Кюрдамире в результате землетрясения повреждены более 100 частных домов

В результате землетрясения, произошедшего в Кюрдамирском районе вечером 3 сентября, повреждено более 100 частных жилых домов.

Об этом верхнеширванскому бюро Report сообщил заместитель главы Исполнительной власти Кюрдамирского района, председатель районной чрезвычайной комиссии Агали Керимли.

По его словам, в настоящее время на территорию привлечены представители МЧС, которые совместно с сотрудниками ИВ Кюрдамирского района проводят осмотр территории.

Отметим, что наибольший ущерб в результате землетрясения был нанесен районному центру и селам Гагаджылы, Хырдапай и Арабхана. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба.

Напомним, 3 сентября в 20:35 в Кюрдамирском районе произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə zəlzələ nəticəsində 100-dən çox fərdi evə ziyan dəyib

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