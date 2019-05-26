В Кюрдамире сгорел автомобиль - ФОТО

В Кюрдамирском районе автомобиль сгорел после попадания в ДТП.

Об этом передает центральноаранское бюро Report.

Сообщается, что автомобиль марки "Mercedes", (государственный регистрационный номер "10-VH-988"), управляемый местным жителем Тахиром Керимовым, столкнулся с автомобилем той же марки (государственный регистрационный номер "90-HZ-421"), управляемым другим местным жителем Натиком Ганиевым .

В результате инцидента сгорел автомобиль Керимова. Пострадавших в ДТП не оказалось.

В связи с фактом ведется расследование.