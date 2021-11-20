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В Кюрдамире проведен рейд против нарушающих правила водителей

В Кюрдамире проведен рейд против нарушающих правила водителей Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Кюрдамирского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки на улицах и проспектах города.
Происшествия
20 ноября 2021 г. 09:58
В Кюрдамире проведен рейд против нарушающих правила водителей

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Кюрдамирского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники дорожной полиции провели просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающих правила парковки и стоянки на различных улицах и проспектах, а также на автобусных остановках и пешеходных тротуарах.

В отношении владельцев автомобилей, нарушивших правила несмотря на предупреждения, были составлены протоколы в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə reyd keçirilib, qaydaları pozan sürücülər cərimələnib

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