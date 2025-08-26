В Кюрдамире в тяжелом ДТП скончался мужчина

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Уджарлы.
При столкновении легковых автомобилей Mercedes и Chevrolet погиб водитель первого транспортного средства Алыев Вахид Фируз оглу (1986 г.р.), еще один человек пострадал. Он был доставлен в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
На место происшествия были привлечены сотрудники районных правоохранительных органов.
По факту ведется расследование.