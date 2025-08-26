О нас

В Кюрдамире в тяжелом ДТП скончался мужчина

В Кюрдамире в тяжелом ДТП скончался мужчина В Кюрдамире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и пострадавший.
Происшествия
26 августа 2025 г. 20:50
В Кюрдамире в тяжелом ДТП скончался мужчина

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Уджарлы.

При столкновении легковых автомобилей Mercedes и Chevrolet погиб водитель первого транспортного средства Алыев Вахид Фируз оглу (1986 г.р.), еще один человек пострадал. Он был доставлен в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

На место происшествия были привлечены сотрудники районных правоохранительных органов.

По факту ведется расследование.

