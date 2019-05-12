В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 22:27/11 мая

В Кюрдамирском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передаёт центральное аранское бюро Report, происшествие произошло на участке дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, проходящей через территорию села Моллакенд.

В результате столкновения легковых автомобилей «Mercedes» и «Жигули» водитель последнего 1986-го года рождения, житель села Телишли Имишлинского района Агаев Эмиль Алдост оглу скончался на месте происшествия.

Его тело было передано Кюрдамирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и паталогической анатомии Минздрава.

По факту ведётся расследование.