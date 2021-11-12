В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Арабгубалы.

Так, водитель автомобиля марки "Mercedes" не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, в аварии пострадали 31-летний водитель Сархан Самид оглы Магеррамов и 40-летний его пассажир Чингиз Арзуман оглы Бабаев.

Раненые с различными телесными травмами были доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.