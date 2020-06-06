В Кюрдамире легковой автомобиль слетел с моста

В Кюрдамирском районе Азербайджана произошло дорожная авария.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, автомобиль марки ВАЗ-2102, которым управлял Садиг Намиз оглу Аскеров, столкнулся на мосту с автомобилем марки Hyundai, за рулем которого сидел Рамин Мамед оглу Муюрсалов. От силы удара второй автомобиль отшвырнуло в сторону, и он, пробив ограждение моста, упал вниз.

В ходе инцидента никто не получил серьезных травм, однако повреждены несколько деревьев на обочине, нанесен ущерб дорожному хозяйству.

Причиной аварии называют высокую скорость автомобиля марки Hyundai.

По факту ведется расследование.