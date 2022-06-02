В Кюрдамире "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие и раненые

В Кюрдамире "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие и раненые

Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибшие и раненые

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В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на дороге Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящей через село Текле. Так, микроавтобус "Мерседес" столкнулся с грузовиком "КамАЗ", двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП погибли водитель "Мерседеса", житель Агсуинского района 64-летний Эльман Везир оглы Ашрафов и его пассажир 42-летний Ниямеддин Бабалы оглы Агаев. Кроме того, различные травмы получили водитель "КамАЗа" 53-летний житель Шекинского района Фаиг Нагдалы оглы Исмайлов и еще одна пассажирка микроавтобуса 57-летняя Фирангиз Талыб гызы Ашрафова. Раненые доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал