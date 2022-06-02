В Кюрдамире "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие и раненые

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на дороге Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящей через село Текле.
Так, микроавтобус "Мерседес" столкнулся с грузовиком "КамАЗ", двигавшимся во встречном направлении.
В результате ДТП погибли водитель "Мерседеса", житель Агсуинского района 64-летний Эльман Везир оглы Ашрафов и его пассажир 42-летний Ниямеддин Бабалы оглы Агаев.
Кроме того, различные травмы получили водитель "КамАЗа" 53-летний житель Шекинского района Фаиг Нагдалы оглы Исмайлов и еще одна пассажирка микроавтобуса 57-летняя Фирангиз Талыб гызы Ашрафова.
Раненые доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.