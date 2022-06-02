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В Кюрдамире "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие и раненые

В Кюрдамире "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие и раненые Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибшие и раненые
Происшествия
2 июня 2022 г. 00:14
В Кюрдамире КамАЗ столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие и раненые

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на дороге Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящей через село Текле.

Так, микроавтобус "Мерседес" столкнулся с грузовиком "КамАЗ", двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП погибли водитель "Мерседеса", житель Агсуинского района 64-летний Эльман Везир оглы Ашрафов и его пассажир 42-летний Ниямеддин Бабалы оглы Агаев.

Кроме того, различные травмы получили водитель "КамАЗа" 53-летний житель Шекинского района Фаиг Нагдалы оглы Исмайлов и еще одна пассажирка микроавтобуса 57-летняя Фирангиз Талыб гызы Ашрафова.

Раненые доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə mikroavtobus “KamAZ"la toqquşub, ölənlər və yaralananlar var

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