В Кюрдамире автомобиль упал в водоканал, есть погибший

Кюрдамир. 25 июня. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе 1 человек погиб и 3 получили ранения в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающей по территории села Сыгырлы.

Так, двигавшийся в сторону Газаха автомобиль марки Mercedes, потеряв управление, съехал с дороги и упал в водный канал. В результате, находившаяся в автомобиле пассажирка, жительница Геранбойского района Тамара Гусейн гызы Рзаева 1946 г.р. погибла на месте происшествия.

Ее тело доставлено в Кюрдамирское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. Пострадавшие с различными телесными повреждениями были доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.