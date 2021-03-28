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В Кюрдамире автомобиль упал в канал, есть пострадавший

В Кюрдамире автомобиль упал в канал, есть пострадавший В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие
Происшествия
28 марта 2021 г. 04:46
В Кюрдамире автомобиль упал в канал, есть пострадавший

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское бюроReport, инцидент зафиксирован на трассе Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящей через село Сор-Сор.

Так, водитель автомобиля ВАЗ-2106, житель села Атакишили Кюрдамирского района, 42-летний Ровшан Аладдин оглы Исмайлов не справился с управлением, после чего машина упала в канал.

Водитель, получивший различные травмы был доставлен на машине скорой помощи в центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə avtomobil su kanalına aşdı, xəsarət alan var

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