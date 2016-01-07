В квартире убитой бизнес-леди хранилилсь драгоценности на сумму 1 млн. манатов - ЭКСКЛЮЗИВ

Неделей ранее ей посоветовали нанять охранника

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В квартире убитой бизнес-леди Марьям Намидзаде хранились драгоценности на сумму 1 млн. манатов.

Об этом корреспонденту Report сообщила одна из соседок убитой.

В день Нового года М.Намидзаде сказала своей соседке, что торговля в универмаге очень слабая, и что она каждый день носит с собой 15 кг золота из дома на работу и с работы домой. Соседка посоветовала ей нанять охранника.

Отметим, что нынешняя рыночная стоимость 15 кг золота составляет примерно 1 млн. манатов.

А дочь М.Намидзаде - Гюнель Гусейнова в своих показаниях заявила, что украдены драгоценности на 30 тыс. долларов.

Г.Гусейнова и еще 3 человека задержаны в качестве подозреваемых.