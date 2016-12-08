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    В Крыму по обвинению в терроризме арестованы братья-азербайджанцы, бывшие призеры чемпионата Европы по тхэквондо - ФОТО

    Семья задержанных не соглашается с выдвинутым обвинением

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Крыму по обвинению в терроризме арестованы азербайджанцы, бывшие призеры чемпионата Европы по тхэквондо братья Узеир и Теймур Абдуллаевы. 

    Как сообщает Report, Симферопольский суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста, срок которого истекает 11 марта 2017 года. 

    Братья обвиняются в осуществлении и руководстве террористическим планом под видом религиозного радикализма. В отношении бывших чемпионов возбуждено уголовное дело по ст. 215.5 (терроризм) УК Крымской области. Вместе с ними задержаны еще несколько человек. Семья задержанных братьев не соглашается с выдвинутым обвинением и заявляет, что они всего лишь верующие. 

    Отметим, что оба брата с 1996 года живут в Крыму и являются гражданами Азербайджана. В 90-е годы прошлого века они завоевали награду, представив Азербайджан на чемпионате Европы по тхэквондо. 

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