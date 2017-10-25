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    В Конвойный батальон Пенитенциарной службы назначен новый командир - ЭКСКЛЮЗИВ

    Его назначили на место полковника-лейтенанта юстиции Бахруза Абдуллаева© Penitensiar.justice.gov.az

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Конвойный батальон Пенитенциарной службы министерства юстиции назначен новый командир.

    Как передает Report, на место отстраненного по приказу министра юстиции Фикрета Мамедова от занимаемой должности полковника-лейтенанта юстиции Бахруза Абдуллаева назначен полковник-лейтенант юстиции Азад Машанов.

    До этого А.Машанов работал в охранном полку Пенитенциарной службы минюста.

    Сегодня он был представлен Конвойному батальону руководящими лицами министерства. 

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