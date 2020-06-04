​В Китае мужчина напал с ножом на школьников

Около 20 человек пострадали в четверг в городе Учжоу на юге Китая в результате нападения на группу школьников мужчины с ножом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Global Times.

По данным портала Sina, ЧП произошло примерно в 08:00 по местному времени (04:00 бакинское время) неподалеку от учебного заведения. Среди пострадавших - дети, заместитель директора школы и охранник.

Полиция прибыла на место ЧП и задержала нападавшего. На месте работают сотрудники скорой помощи, как минимум трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.