​В Кирове объявлен в розыск азербайджанец, подозреваемый в тяжком преступлении - ФОТО

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ В Кирове разыскивают 28-летнего мужчину, которого подозревают в совершении тяжкого преступления.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

Ураженец Азербайджана Турал Шахин-Оглы Алырзаев подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Злоумышленник сотрудничать со следствием не захотел и скрылся от правоохранителей. В розыск его объявили сотрудники городского отдела полиции №2.

- Всем, кому что-либо известно о местонахождении Алырзаева , необходимо позвонить в полицию по телефонам 64-52-09 или 8-953-674-98-24. Гарантируются конфиденциальность и вознаграждение, - подчеркнули в кировской полиции.