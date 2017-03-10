В Киеве задержаны азербайджанцы, попытавшиеся незаконно провезти 80 кг табака для кальянов

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Работники киевской таможни зафиксировали попытку незаконного ввоза в Украину двумя гражданами Азербайджана более 80 кг табака для кальянов.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, всего было изъято 163 пачки табака для кальянов общим весом 81,5 кг.

Азербайджанцы направлялись из Стамбула через киевский аэропорт "Борисполь" в Харьков.

Суд примет в отношении не задекларировавших товар азербайджанцев соответствующее решение.