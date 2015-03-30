​В Киеве задержали гражданина Азербайджана, который ограбил девушку

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Киеве задержали 27-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и ограбил девушку.

Как передает Report со ссылкой на TSN, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Поздно вечером к дому девушки пришел малознакомый мужчина, которого она несколько раз встречала раньше, и предложил ей пообщаться на лестнице в подъезде. Девушка вышла к парню и заметила, что он находится в нетрезвом состоянии и ведет себя агрессивно. Девушка попыталась вернуться в квартиру, но мужчина достал нож и начал ее запугивать. Молодой человек несколько раз ударил девушку по лицу, после чего изнасиловал. Азербайджанец забрал у потерпевшей кольцо и исчез.

На следующий день девушка обратилась в милицию, однако фамилии насильника не знала, а имя, которым он себя назвал, оказалось вымышленным.

Правоохранители установили личность мужчины и место его нахождения. Расследование продолжается. Подозреваемый находится под стражей.