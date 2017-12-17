В Киеве сгорело два исторических здания, фирму-собственника которых связывают с азербайджанцем

Киев. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве 7 и 10 декабря сгорели два исторических здания, у которых одна фирма-собственник «Подол Инвест», которая связанна с гражданином Азербайджана Валерием Мизраевым.

Как сообщает украинский бюро Report, первым сгорел дом по улице Волошской, 5/Ильинской, 14 (1874/1875 годов постройки) — памятка архитектуры и градостроительства местного значения.

10 декабря произошёл подпал объекта культурного наследия —уникального дома ХІХ века — черниговского купца Вертипороха по улице Межигорская, 33/19.

Программа журналистских расследований «Схемы» ранее установила, что собственником фирмы является Мизраев Валерий Нариман оглы, адрес проживания которого — Баку.

Активисты сообщают, что недавно в фирме поменялся собственник, но это произошло номинально—Павел Сахно является со-собственником ряда объектов бизнеса Мизраева.

Общественные активисты допускают, что причиной пожара является поджег, совершенный владельцем здания. По одной из версий спасателей - пожар устроили бомжи.