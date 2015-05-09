​В Киеве азербайджанец, угрожая пистолетом, ограбил гражданина Турции

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Шевченковском районе Киева вчера 8 мая, гражданин Азербайджана, угрожая пневматическим пистолетом, ограбил гражданина Турецкой республики.

Как передает Report, об этом 112.ua рассказал источник в милиции.

Грабитель отобрал у потерпевшего 20 тыс. грн и мобильный телефон, затем пытался вывести его из города, посадив в автомобиль Mitsubishi.

Злоумышленник задержан, деньги и телефон вернули пострадавшему. Начато уголовное производство по двум статьям – "Кража" и "Незаконное лишение свободы".