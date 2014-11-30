​В Казахстане семь человек погибли в результате взрыва в жилом доме

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/Взрыв газового баллона в жилом доме привел к гибели семи человек, еще восемь госпитализированы в казахстанском Талдыкоргане (административный центр Алма-Атинской области - ред.).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил областной департамент по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве указали, что ЧП произошло в ночь с 29 на 30 ноября, в микрорайоне Еркин. В результате взрыва обрушились железобетонные перекрытия второго этажа 12-квартирного двухэтажного жилого дома. Под завалами находятся еще 15 человек. По версии спасателей, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с газовыми приборами.

"При проведении аварийно-спасательных работ сотрудниками МЧС обнаружены под завалами тела семерых человек. Еще восемь в настоящее время госпитализированы в больницы Талдыкоргана", - указывается в сообщении ведомства. На место аварии прибыли шесть бригад скорой помощи, четыре пожарных расчета, а также полицейские, спасатели и сотрудники местных органов власти.

В ведомстве также сообщили, что остальные жители дома эвакуированы в безопасное место, их жизни ничего не угрожает.