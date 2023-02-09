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В Кахраманмараше заработал мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана

В Кахраманмараше заработал мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана Мобильный полевой госпиталь министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана начал работу в турецком Кахраманмараше, где произошло сильное землетрясение.
Происшествия
9 февраля 2023 г. 13:11
В Кахраманмараше заработал мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана

Мобильный полевой госпиталь министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана начал работу в турецком Кахраманмараше, где произошло сильное землетрясение.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом журналистам заявил старший консультант управления по связям с общественностью МЧС Тургай Аббаслы.

По его словам, азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные операции в городе: "На территорию привлечены 725 сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям, из которых 41 – медицинский персонал. Вот уже несколько дней сотрудники МЧС выполняют поисково-спасательные операции в Кахраманмараше. До сих пор 37 человек были излечены живыми, включая 8 детей, а также тела 147 человек. Из Азербайджана в Турцию ввезена большая партия гуманитарной помощи, палаток, лекарственных препаратов. В Кахраманмараше установлен и начал работать мобильный полевой госпиталь".

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев.

Ранее в стране был объявлен семидневный траур в память о погибших.

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Версия на азербайджанском языке FHN-in mobil səhra hospitalı Kahramanmaraşda fəaliyyətə başlayıb

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