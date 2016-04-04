​В известном центре отдыха скончался мужчина

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В расположенном в лянкяранском поселке Ашагы Нюведи Центре семейного отдыха "Palıdlı Sahil" скончался мужчина.

Как сообщает Report, сегодня утром по неизвестным причинам скончался отдыхающий в центре 61-летний Сафаров Аладдин Нушреддин оглу, находившийся на регистрации по адресу проспект Азадлыг, 179/50 города Баку.

На место происшествия были привлечены полицейские и сотрудники прокуратуры. Причины смерти станут известны после заключения экспертизы.

Тело передано в лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.