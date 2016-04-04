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    ​В известном центре отдыха скончался мужчина

    Причины смерти станут известны после заключения экспертизы

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В расположенном в лянкяранском поселке Ашагы Нюведи Центре семейного отдыха "Palıdlı Sahil" скончался мужчина.

    Как сообщает Report, сегодня утром по неизвестным причинам скончался отдыхающий в центре 61-летний Сафаров Аладдин Нушреддин оглу, находившийся на регистрации по адресу проспект Азадлыг, 179/50 города Баку.

    На место происшествия были привлечены полицейские и сотрудники прокуратуры. Причины смерти станут известны после заключения экспертизы.

    Тело передано в лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. 

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