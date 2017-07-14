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    В России уроженка Азербайджана обвиняется в убийстве ребенка из ревности

    По данным следствия, причиной похищения и убийства малолетней, явилась ревность к женщине, которая родила ребенка от ее мужа

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Ивановской области России утверждено обвинительное заключение в отношении уроженки Азербайджана по уголовному делу по факту убийства похищенного малолетнего ребенка.

    Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, жительница Иваново, уроженка Азербайджана, 1991 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного со статье убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

    По версии следствия, 2 сентября 2016 года женщина выждала момент, когда у подъезда многоквартирного жилого дома областного центра двухлетняя девочка осталась без присмотра взрослого и похитила ребенка из коляски.

    В результате поисков в реке Харинка был обнаружен труп девочки.

    Причиной похищения и дальнейшего убийства малолетней, явилась ревность к женщине, которая родила ребенка от ее мужа.

    Подозреваемая длительное время отрицала причастность к убийству. Только под тяжестью улик она признала свою вину.

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