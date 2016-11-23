В исправительной колонии в Баку возникла драка между заключенными, двое пострадали

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В исправительной колонии №10 пенитенциарной службы министерства юстиции возникла драка между заключенными.

Как сообщает Report, во время драки заключенный Амид Алиев 1990 года рождения нанес травму стеклянным стаканом другому заключенному Самиру Мудриянову 1984 года рождения.

Воспользовавшись переполохом, С.Мудриянов напал на А.Алиева и нанес ему телесные повреждения осколками стакана.

По факту ведется расследование.