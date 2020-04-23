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В Исмаиллы рыболовов оштрафовали за нарушение карантина

В Исмаиллы рыболовов оштрафовали за нарушение карантина

В Исмаиллы задержаны лица, занимавшиеся рыбной ловлей во время карантина.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции во время исполнения служебных обязанностей с целью обеспечения правил объявленного в стране карантинного режима установили лиц, занимавшихся рыбной ловлей в озере, расположенном в селе Балик.

Эти лица были доставлены в отделение полиции. Было установлено, что ими являются жители Исмаиллинского района Кянан Ахмедов, Эмин Самедли, Рамиз Мехтиев, Гюндюз Гамзаев и Рашад Гамзали.

За нарушение карантинных правил в отношении каждого из них был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, они оштрафованы в административном порядке.

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