В Имишли произошло ДТП из-за судороги водителя

Имишли. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошло ДТП.

Как передаёт аранское бюро Report, инцидент произошёл сегодня в 11:10 на дороге Имишли-Шахвердили.

Житель города Имишли 1982 года рождения Алиев Эльвин Эйюб оглу за рулём автомобиля «ВАЗ-2107», почувствовав судорогу, потерял управление, в результате чего машина выехала за дорогу. Водитель был доставлен в Имишлинскую районную центральную больницу.

По факту ведётся расследование.