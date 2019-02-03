В Имишли произошло ДТП из-за судороги водителя

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Имишли. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошло ДТП.
Как передаёт аранское бюро Report, инцидент произошёл сегодня в 11:10 на дороге Имишли-Шахвердили.
Житель города Имишли 1982 года рождения Алиев Эльвин Эйюб оглу за рулём автомобиля «ВАЗ-2107», почувствовав судорогу, потерял управление, в результате чего машина выехала за дорогу. Водитель был доставлен в Имишлинскую районную центральную больницу.
По факту ведётся расследование.
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