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    В Имишли пешеход остался под вывалившимся из "КамАЗа" грузом

    КамАЗ резко свернул с дороги, чтобы не сбить пешехода

    Имишли. 14 июня. REPORT.AZ/ В Имишли произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы в городе Имишли недалеко от сахарного завода.

    Житель села Мезрели, 22-летний Васиф Ихтияр оглу Амрахов вышел на автомобильную дорогу. В этот момент грузовой автомобиль марки "КамАЗ", груженый свеклой, резко свернул с дороги, чтобы не сбить пешехода. В результате автомобиль упал на бок на обочине, свекла высыпалась из машины на пешехода и нанесла ему травмы. Получивший телесные повреждения мужчина был доставлен в Имишлинскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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