В Имишли “Камаз” въехал в маркет, находящимся у обочины людям удалось спастись

На камеру безопасности попали кадры того, как в Имишли совершивший ДТП "Камаз" въехал в маркет.
Как передает центральнонизменное бюро Report, инцидент зарегистрирован на отрезке дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, пролегающей по территории села Гарадонлу.
При въезде на круговую дорогу грузовика марки "Камаз" водитель во избежание столкновения с другими транспортными средствами выехал за проезжую часть дороги. Однако водитель потерял управление и "Камаз" въехал в стоящий у обочины легковой автомобиль, затем в маркет.
Стоящие у обочины дороги люди спаслись в последнюю минуту. Весь процесс попал в объектив камеры безопасности.
При инциденте никто не пострадал.
По факту ведется расследование.