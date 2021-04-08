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В Имишли “Камаз” въехал в маркет, находящимся у обочины людям удалось спастись

В Имишли “Камаз” въехал в маркет, находящимся у обочины людям удалось спастись Весь процесс попал в объектив камеры безопасности
Происшествия
8 апреля 2021 г. 16:47
В Имишли “Камаз” въехал в маркет, находящимся у обочины людям удалось спастись

На камеру безопасности попали кадры того, как в Имишли совершивший ДТП "Камаз" въехал в маркет.

Как передает центральнонизменное бюро Report, инцидент зарегистрирован на отрезке дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, пролегающей по территории села Гарадонлу.

При въезде на круговую дорогу грузовика марки "Камаз" водитель во избежание столкновения с другими транспортными средствами выехал за проезжую часть дороги. Однако водитель потерял управление и "Камаз" въехал в стоящий у обочины легковой автомобиль, затем в маркет.

Стоящие у обочины дороги люди спаслись в последнюю минуту. Весь процесс попал в объектив камеры безопасности.

При инциденте никто не пострадал.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке “KamAZ” marketə çarpılıb, yol kənarında dayanan şəxslər son anda qurtulub - VİDEO

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