В Хызы завершилась очистка территории вокруг воинской части от неразорвавшихся боеприпасов

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В связи с произошедшим взрывом на складе боеприпасов N-ой военной части Министерства обороны в Хызынском районе, операции по совместной чистке территории со стороны ANAMA, МЧС и МВД завершились.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, 11 февраля на территории вокруг воинской части в 297 143 кв.м (29,71 Га), где произошел взрыв был проведен обыск. Неразорвавшихся боеприпасов, единиц взорвавшихся-обгоревших снарядов и зажигательных смесей не было найдено.

Завершена очистка территории от неразорвавшихся боеприпасов.

В целом, в течение 133 дней было обнаружено 25 846 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 20 298 единиц взорвавшегося-обгоревшего снаряда и 105 297 кг зажигательных смесей. В конечном итоге было проверено 101 517 849 кв.м (10 152 Га) территории.

Наряду с этим, в поселке Гилязи Хызынского района, на территории сел Шурабад, Ситалчай, Йени Йашма была проведена пропаганда просвещения по минной безопасности среди 10 422 жителей.