В Хызы обнаружено 44 единицы невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В связи со взрывом на складе боеприпасов N-й воинской части министерства обороны в Хызынском районе национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) провело осмотр территорий вокруг воинской части, где произошел взрыв, обнаружено 44 единицы невзорвавшихся боеприпасов (PHS).

Как сообщили Report из ANAMA, было обнаружено и изъято 364 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 594 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 1 408 059 кв. м территории.

В общей сложности, за 118 дня обнаружено и изъято 25 612 единицы невзорвавшихся снарядов (PHS), 19 090 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 102 594 кг воспламеняющихся средств. Проверено 92 006 706 кв. м территории.

Кроме этого, среди 10 422 жителей поселка Гилязи, сел Йени Яшма, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.