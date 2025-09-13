В Хырдалане жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В городе Хырдалане Абшеронского района возник пожар в многоэтажке, жильцы в целях безопасности были эвакуированы.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, информация о возгорании поступила на горячую линию "112" ведомства. По вызову были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар возник на восьмом этаже 21-этажного жилого дома. Благодаря оперативному вмешательству сил МЧС возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки. Огонь уничтожил домашнюю утварь на площади 20 кв.м квартиры общей площадью 110 кв.м. Другие комнаты и соседние квартиры были защищены от огня.

Спасатели в целях обеспечения безопасности эвакуировали жильцов дома.