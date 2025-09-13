Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    В Хырдалане жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

    Происшествия
    • 13 сентября, 2025
    • 19:10
    В Хырдалане жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

    В городе Хырдалане Абшеронского района возник пожар в многоэтажке, жильцы в целях безопасности были эвакуированы.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, информация о возгорании поступила на горячую линию "112" ведомства. По вызову были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

    При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар возник на восьмом этаже 21-этажного жилого дома. Благодаря оперативному вмешательству сил МЧС возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки. Огонь уничтожил домашнюю утварь на площади  20 кв.м квартиры общей площадью 110 кв.м. Другие комнаты и соседние квартиры были защищены от огня.

    Спасатели в целях обеспечения безопасности эвакуировали жильцов дома.

    пожар Хырдалан МЧС
    Фото
    Xırdalanda çoxmərtəbəli binada yanğın baş verib, sakinlər təxliyə edilib

    Последние новости

    20:45

    В Тбилиси проходит акция под названием "Сохраним безвизовый режим"

    В регионе
    20:35

    Зеленский обратился к Европе: Не ищите оправданий, чтобы не применять санкции

    Другие страны
    20:22

    Польша усиливает меры безопасности в связи с угрозой со стороны российских дронов

    Другие страны
    20:13

    В Лондоне участники многотысячной акции вступили в столкновение с полицией

    Другие страны
    19:59

    В Мадриде число пострадавших при взрыве в баре возросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:43

    Власти Аргентины рассматривают возможность отправки военных в Украину

    Другие страны
    19:38

    Житель Дашбулага: На протяжении веков мы подвергались гонениям, но не отступили

    Внутренняя политика
    19:35

    Зеленский: США могут подтолкнуть Путина к диалогу

    Другие страны
    19:22

    В Турции при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали 15 человек

    В регионе
    Лента новостей