В Хырдалане сгорел частный дом - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Пожар в частном доме в Хырдалане потушен.

Как передает Report, в результате пожара сгорела вся мебель, предметы домашнего обихода и большая часть дома.

***12:21

В Хырдалане горит частный дом.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на улице Юсифа Мамедалиева в городе Хырдалане Абшеронского района.

На место происшествия прибыли сотрудники Противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Находившийся дома ребенок эвакуирован.

По предварительной информации, одному из сотрудников МЧС стало плохо. На место происшествия прибыла машина скорой помощи. Сотрудникам МЧС была оказана первая медицинская помощь.

На данный момент пытаются потушить пламя.