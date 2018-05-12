В Хырдалане автомобиль врезался об ограждение у обочины, два человека ранены

Абшерон. 12 мая. REPORT.AZ/ На магистрали Баку-Губа автомобиль марки Mercedes врезался об ограждение у обочины.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на трассе Баку-Губа, в части пролегающей через территорию Хырдалана.

Автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 90-KT-314 потерял управление и врезался об ограждение у обочины.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир. Их личности устанавливаются.

К месту происшествия прибыли сотрудники ГДП и машина скорой помощи.

По факту ведется расследование.