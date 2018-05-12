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    В Хырдалане автомобиль врезался об ограждение у обочины, два человека ранены

    Абшерон. 12 мая. REPORT.AZ/ На магистрали Баку-Губа автомобиль марки Mercedes врезался об ограждение у обочины.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на трассе Баку-Губа, в части пролегающей через территорию Хырдалана.

    Автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 90-KT-314 потерял управление и врезался об ограждение у обочины.

    В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир. Их личности устанавливаются.

    К месту происшествия прибыли сотрудники ГДП и машина скорой помощи.

    По факту ведется расследование. 

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