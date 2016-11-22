В Худате столкнулись два автомобиля, пострадал один водитель, другой сбежал с места происшествия

22 ноября, 2016 19:07

Хачмаз. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло ДТП. Как сообщает северное региональное бюро Report, инцидент зарегистрирован в городе Худат. Столкнулись автомобили "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2121". В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2106" Альберт Гамид оглу Агамов 1987 г.р. получил ранения. Пострадавший доставлен в Худатскую городскую центральную больницу. После оказания ему первой медицинской помощи его выписали. Водитель "ВАЗ-2121" сбежал с места происшествия. По факту ведется расследование.