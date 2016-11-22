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    В Худате столкнулись два автомобиля, пострадал один водитель, другой сбежал с места происшествия

    По факту ведется расследование

    Хачмаз. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло ДТП.

    Как сообщает северное региональное бюро Report, инцидент зарегистрирован в городе Худат.

    Столкнулись автомобили "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2121".

    В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2106" Альберт Гамид оглу Агамов 1987 г.р. получил ранения. Пострадавший доставлен в Худатскую городскую центральную больницу. После оказания ему первой медицинской помощи его выписали.

    Водитель "ВАЗ-2121" сбежал с места происшествия.

    По факту ведется расследование. 

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