В Худате столкнулись два автомобиля, пострадал один водитель, другой сбежал с места происшествия

Хачмаз. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло ДТП.
Как сообщает северное региональное бюро Report, инцидент зарегистрирован в городе Худат.
Столкнулись автомобили "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2121".
В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2106" Альберт Гамид оглу Агамов 1987 г.р. получил ранения. Пострадавший доставлен в Худатскую городскую центральную больницу. После оказания ему первой медицинской помощи его выписали.
Водитель "ВАЗ-2121" сбежал с места происшествия.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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