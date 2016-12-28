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    В Худате на мастеров упал тракторный прицеп, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование

    Хачмаз. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошел несчастный случай.

    Как сообщает северное бюро Report, трагедия произошла на дороге Худат-Набрань, в цехе по ремонту автомобилей.

    Так, на работавших в цехе Эхтията Фарзали оглу Мемишова 1958 г. р., проживающего по адресу улица О.Мирзоева, дом 8 в поселке Худат, и его земляка Хатамшаха Агабаба оглу Шахвердиева 1957 г.р. упал тракторный прицеп.

    Раненые сначала были доставлены в Худатскую районную центральную больницу, а затем увезены в Хачмазскую районную центральную больницу.

    Как сообщили Report из отдела травматологии Хачмазской районной центральной больницы, пострадавшие получили легкие травмы и поэтому выписаны домой для прохождения амбулаторного лечения.

    По факту ведется расследование. 

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